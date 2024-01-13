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Евродепутаты партии Орбана указали на двойные стандарты ЕК из-за событий в Польше

Евродепутаты партии Орбана раскритиковали ЕК за реакцию на события в Польше

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AP

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии «Фидес» написали в Европейскую комиссию обращение, где раскритиковали орган за отсутствие реакции на ликвидацию государственных СМИ правительством Дональда Туска в Польше. Об этом сообщает агентство MTI.

«Мы все легко можем себе представить <...>, какие действия немедленно предприняла бы Вера Юрова, комиссар ЕС по ценностям и прозрачности, если бы подобная ситуация произошла в Будапеште во время правления Виктора Орбана», — говорится в обращении.

С точки зрения парламентариев, Брюссель демонстрирует «возмутительные двойные стандарты, так как ЕК неоднократно критиковала Венгрию за свободу прессы и демократии».

«Как Европейская комиссия намерена обеспечить, чтобы уважение к верховенству закона измерялось одними и теми же мерками для всех государств-членов, независимо от их правительств и политических позиций?» — спрашивается в письме.

До этого министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о решении ликвидировать в стране государственные телеканал, радио и информационное агентство.

По словам Сенкевича, это связано с решением президента Анджея Дуды приостановить финансирование государственных СМИ.

Сенкевич при этом 20 декабря уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. Решение о переменах в государственных СМИ связывают с тем, что на выборах победила объединенная оппозиция Польши.

Ранее в Польше заявили об исчезновении материалов из архивов государственных СМИ.

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