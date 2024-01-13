В Совфеде назвали Латвию еврокарликом после решения выдворить пожилого россиянина

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Латвию еврокарликом и напомнил об итогах Северной войны после решения прибалтийского государства выдворить пожилого россиянина. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Думал ли Петр Великий, победивший Швецию в Северной войне в 1721 году, и завоевавший земли современных прибалтийских государств, что русского человека будут изгонять с исконных территорий Российской Империи», — написал сенатор.

Он напомнил, что территории современных прибалтийских государств были «не только отвоеваны», но Российская Империя «заплатила огромные по тем временам деньги».

«Теперь один из еврокарликов, а именно Латвия, насильно выдворяет пожилого русского человека из страны», — констатировал Джабаров.

До этого стало известно, что 82-летнего российского пенсионера и жителя Латвии Бориса Каткова депортируют из страны.

По имеющимся данным, 10 января Каткова лишили постоянного ВНЖ, назвав его «угрозой нацбезопасности», а 12 января задержали и разлучили с родными. Полагающуюся по закону возможность обжаловать выдворение в течение месяца мужчине не предоставили.

Ранее сообщалось, что в Латвии намерены депортировать более 1 тыс. граждан РФ.