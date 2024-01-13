В Совфеде призвали блокировать проезд латвийских фур через Россию и Белоруссию

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал заблокировать проезд латвийских грузовиков через территории России и Белоруссии в связи с конфискацией «Дома Москвы» в Риге. Об этом он сказал в интервью «Говорит Москва».

Сенатор выразил надежду на то, что шаги российских властей будут жесткими в ответ на «хамские» действия Латвии. Он подчеркнул, что ни одна страна еще так не поступала — не присваивала себе чужие активы.

По мнению Джабарова, необязательно, чтобы ответ на действия Риги были симметричными, необязательно речь может пойти о блокировке латвийкой собственности в России, есть другие варианты — логистика, транспортные пути.

«Можно блокировать проезд вообще любых фур, которые направляются в Латвию через территорию России и Белоруссии. Думаю, что ответ будет на самом деле болезненным», — сказал российский сенатор.

11 января сейм Лавтии одобрил передачу «Дома Москвы» в собственность государства, решение поддержали 70 депутатов, девять воздержались, 11 проголосовали против. МИД России назвал «воровством в государственном масштабе» конфискацию этого здания и пригрозил республике «жестким и крайне болезненным» ответом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.