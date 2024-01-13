В США призвали Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой призвал Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке на фоне операции против хуситов. Его слова передает Reuters.

«США должны начать планировать усиление реагирования на дальнейшие нападения в Красном море или Сирии и Ираке», — сказал Малрой.

По его словам, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) также должен быть включен в список потенциальных военных целей США.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее Байден отверг сообщения о начале прокси-войны с Ираном.