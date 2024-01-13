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На Украине анонсировали новые соглашения по гарантиям безопасности

В офисе Зеленского анонсировали новые соглашения по гарантиям безопасности

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква после подписания соглашения о гарантиях безопасности от Великобритании анонсировал заключение еще ряда подобных договоренностей в текущем году. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на телемарафон.

С точки зрения Жовквы, договоренности между Лондоном и Киевом стали «неприятным сюрпризом» для России. По его словам, соглашение между странами имеет не только практическое, но и символическое значение, так как «весь прошлый год говорили о том, что мир якобы отвернулся от Украины, что якобы забыли об Украине».

Замглавы офиса президента Украины подчеркнул, что Киев ожидает заключения нескольких подобных соглашений в ближайшем будущем.

«Некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений Украине. И переговорная делегация Украины прорабатывает соответствующие тексты. Уверен, что в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти», — заявил Жовква.

Днем 12 января Риши Сунак прибыл на Украину. Премьер Британии сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине страна намерена поставить дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские снаряды

Во время визита Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности. Документ будет действовать до вступления Киева в НАТО.

Ранее сообщалось, что Британия не станет непосредственным участником СВО.

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