В Госдуме призвали привлечь Байдена к уголовной ответственности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну.

»Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН ... Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть», — написал Володин.

По его мнению, американскому лидеру нужна «маленькая победоносная война», чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Позднее помощник генсека ООН Халид Хиари высказывал мнение, что удары по Йемену и возможность ответа со стороны движения «Ансар Аллах» (хуситы) угрожают политической стабильности страны, в которой с 2014 года продолжается гражданская война.

12 января генсек ООН Антониу Гутерриш призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации в Красном море.

Ранее Байдена призвали уволить шефа Пентагона Остина.