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Байдена призвали уволить шефа Пентагона Остина

Конгрессмен Моултон призвал Байдена уволить шефа Пентагона за скрытие информации

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Violeta Santos Moura/Reuters

Член палаты представителей Сет Моултон от Демократической партии Сет Моултон заявил, что если бы был президентом Джо Байденом, то уволил бы министра обороны страны Ллойда Остина на фоне его скрытной госпитализации. Его слова передает Newsnation.

По его словам, скандал вокруг неспособности министра обороны США вовремя проинформировать чиновников Белого дома о госпитализации «совершенно неприемлем».

«Я не могу себе представить, чтобы такое происходило даже на самых низких уровнях военной иерархии. Подобно тому, как я был простым командиром взвода лейтенанта в Ираке, я даже не могу себе представить, что это произойдет», — заявил Моултон.

Политик подчеркнул, что действия Ллойда Остина нарушают иерархию, и «главнокомандующий должен принять решение».

«От президента зависит, уволит ли он Остина, но вот что я вам скажу: ему нужно послать решительный сигнал о том, что это никогда больше не повторится», — добавил Моултон.

Он подчеркнул, что уволил бы Остина «примерно через пять минут», будучи президентом Байденом.

У главы Пентагона Ллойда Остина в декабре 2023 года выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям, — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны США управляла Пентагоном с пляжа без ведома Байдена.

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