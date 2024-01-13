Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Туркмении заявили о постоянном укреплении сотрудничества с СНГ

Глава Туркмении Бердымухамедов: страна постоянно укрепляет сотрудничество с СНГ

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил в ходе заседания кабмина, что страна постоянно укрепляет торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ), расширяет отношения с отдельными его структурами. Об этом сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Как передает издание, в ходе заседания заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов доложил о работе по расширению многостороннего отраслевого сотрудничества в рамках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, в частности, СНГ.

По его словам, во второй половине 2024 года в Ашхабаде будет проведено 37-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ.

Глава Туркмении отметил необходимость тщательной подготовки к мероприятию и поручил вице-премьеру обеспечить проведение заседания на высоком организационном уровне.

В декабре 2023 года президент Туркмении приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в неформальном саммите глав стран СНГ.

До этого директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник заявлял, что Россия и Туркменистан регулярно ведут диалог по вопросам топливно-энергетической сферы.

В октябре президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественной церемонии приняли участие узбекский и казахстанский лидеры Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами