В Туркмении заявили о постоянном укреплении сотрудничества с СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил в ходе заседания кабмина, что страна постоянно укрепляет торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ), расширяет отношения с отдельными его структурами. Об этом сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Как передает издание, в ходе заседания заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов доложил о работе по расширению многостороннего отраслевого сотрудничества в рамках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, в частности, СНГ.

По его словам, во второй половине 2024 года в Ашхабаде будет проведено 37-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ.

Глава Туркмении отметил необходимость тщательной подготовки к мероприятию и поручил вице-премьеру обеспечить проведение заседания на высоком организационном уровне.

В декабре 2023 года президент Туркмении приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в неформальном саммите глав стран СНГ.

До этого директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник заявлял, что Россия и Туркменистан регулярно ведут диалог по вопросам топливно-энергетической сферы.

В октябре президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественной церемонии приняли участие узбекский и казахстанский лидеры Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.