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В ЮАР призвали Израиль немедленно прекратить боевые действия в Газе

Постпред ЮАР Молекане: Израиль должен немедленно прекратить огонь в Газе

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израилю следует перестать вести боевые действия в секторе Газа и предоставить населению анклава доступ к помощи. Об этом ТАСС заявил постпред Южно-африканской республики при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

«Государство Израиль должно немедленно приостановить свои военные операции в Газе и против нее», — подчеркнул дипломат.

По словам Молекане, недавний иск ЮАР к Израилю о геноциде должен вынудить еврейское государство обеспечить населению Газу доступ к еде, воде, лекарствам, жилью, топливу и другой гуманитарной помощи. Республика надеется, что Международный суд ООН одобрит предлагаемые меры.

ЮАР обратилась в суд в связи с действиями Израиля в секторе Газа 29 декабря. Еврейское государство обвинили в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В МИД Израиля заявили, что претензии Южно-африканской республики не имеют ни фактической, ни юридической основы. О том, как прошли двухдневные слушания по иску ЮАР — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бразилии заявили о поддержке иска ЮАР в суде против Израиля.

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