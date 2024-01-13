В ЮАР призвали Израиль немедленно прекратить боевые действия в Газе

Израилю следует перестать вести боевые действия в секторе Газа и предоставить населению анклава доступ к помощи. Об этом ТАСС заявил постпред Южно-африканской республики при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

«Государство Израиль должно немедленно приостановить свои военные операции в Газе и против нее», — подчеркнул дипломат.

По словам Молекане, недавний иск ЮАР к Израилю о геноциде должен вынудить еврейское государство обеспечить населению Газу доступ к еде, воде, лекарствам, жилью, топливу и другой гуманитарной помощи. Республика надеется, что Международный суд ООН одобрит предлагаемые меры.

ЮАР обратилась в суд в связи с действиями Израиля в секторе Газа 29 декабря. Еврейское государство обвинили в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В МИД Израиля заявили, что претензии Южно-африканской республики не имеют ни фактической, ни юридической основы. О том, как прошли двухдневные слушания по иску ЮАР — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бразилии заявили о поддержке иска ЮАР в суде против Израиля.