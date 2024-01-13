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Белый дом судится с Техасом из-за охраны границ

Администрация США с Техасом оспаривают самостоятельную охрану границы

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Tony Gutierrez/AP

Администрация Соединенных Штатов (Белый дом) с Техасом в суде оспаривают самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления минюста страны в верховный суд.

«Новые действия Техаса показывают усиление мер штата по блокированию возможностей пограничных патрулей по охране или даже наблюдению за границей, а также по ответу на чрезвычайные ситуации», — указано в заявлении.

Американский минюст просит возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам. Дело в том, что минюст является федеральным ведомством, а национальная гвардия подчиняется сначала властям Техаса, а затем — администрации США.

Власти Техаса, в свою очередь, утверждают, что федеральные ведомства не способны адекватно охранять границу и выполнять свои функции. В связи с этим был принят закон штата, по которому власти получили право арестовывать, сажать в тюрьмы и высылать подозреваемых в нелегальной миграции.

До этого национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой.

Отмечается, что техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать район Игл-Пасс.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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