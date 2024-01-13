В Техасе нацгвардия взяла под контроль участок госграницы с Мексикой

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс. Именно в этот населенный пункт попадают нелегальные мигранты, пересекающие реку Рио-Гранде. Нацгвардия Техаса, развернутая губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, взяла под контроль парк Шелби.

Отмечается, что техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать район Игл-Пасс.

До этого телеканал Fox News сообщал, что число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек. Это цифра — абсолютный исторический рекорд.

С начала октября до конца декабря 2023 года число незаконных мигрантов превысило 785 тыс. человек, что также оказалось рекордным для такого периода времени.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.