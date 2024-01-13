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Байден считает, что не должен согласовывать с конгрессом агрессию против Йемена

Байден заявил, что не обязан заранее согласовывать с конгрессом удары по хуситам

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не должен заранее согласовывать с конгрессом удары по хуситам в Йемене. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал критику в свой адрес со стороны однопартийцев-демократов, которая прозвучала в конгрессе.

«Они ошибаются», — заявил Байден журналистам.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса.

Накануне сенатор Константин Долгов, комментируя удары Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену, заявил, что эгоизм президента США Джо Байдена разрушает Ближний Восток.

Ранее Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.

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Удары США по хуситам
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