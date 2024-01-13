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Постпред Китая в ООН раскритиковал США за атаку по Йемену

Постпред Китая заявил, что удары по Йемену расходятся с резолюцией СБ ООН

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель Китая в Организации объединенных наций Чжан Цзюнь заявил, что удары по Йемену расходятся с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой недавно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные действия, предпринятые соответствующими странами, расходятся с резолюцией СБ ООН 2722, которая была недавно принята. Китай повторяет, что ни одна страна не должна интерпретировать ложным образом или злоупотреблять международным правом и резолюциями СБ ООН, а также создавать новую напряженность в Красном море», — заявил Чжан.

Мнение КНР было высказано на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, организованном по запросу России.

До этого постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и Британия «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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