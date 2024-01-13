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Китай прокомментировал удары по хуситам в Красном море

Пекин призвал сотрудничать для поддержания безопасности в Красном море

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн в ходе заседания Совета безопасности (СБ) организации призвал все страны сотрудничать для поддержания безопасности в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай призывает все стороны, в частности крупные страны, обладающие влиянием, <...> работать сообща для поддержания безопасности и маршрутов кораблей в Красном море», — поделился Чжан Цзюн.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.

Он также утверждал, что резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю может способствовать развязыванию военных действий в регионе, и именно это вызывает беспокойство Москвы.

В Пентагоне сообщали, что США с союзниками атаковали почти 30 целей с помощью 150 боеприпасов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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