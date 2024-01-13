В РФ назвали ответственного за возможную катастрофу на Ближнем Востоке лежит на США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН заявил, что ответственность за возможную эскалацию ситуации на ближнем Востоке лежит на США. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя назвал ситуацию на Ближнем Востоке катастрофической. Он добавил, что в случае эскалации все происходящее сегодня покажется цветочками.

«Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать. И вся полнота ответственности за это ложится на США и их пособников», — пояснил постпред РФ при ООН.

Он добавил, что Вашингтон вместе с союзниками «в очередной раз стал агрессором».

До этого Небензя говорил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.