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В США поддержали вступление Тайваня в МВФ

В конгрессе приняли законопроект, обязывающий поддержать вступление Тайваня в МВФ

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Chiang Ying-ying/AP

В палате представителей конгресса приняли законопроект, обязывающий президента США Джо Байдена поддержать вступление Тайваня в Международный валютный фонд. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива обяжет Байдена через своего исполнительного директора в МВФ принимать меры для вступления Тайваня в фонд — что может стать проблемой во взаимоотношениях с Китайской народной республикой, так как Тайвань формально не является независимым государством.

Одновременно и единогласно был принят законопроект, который Байдена принять меры по недопущению чиновников КНР к участию во встречах в рамках международных банковских организаций, а также G20.

После палаты представителей, законопроект должен быть утвержден в сенате, а затем попадет на подпись президенту Соединенных Штатов.

До этого официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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