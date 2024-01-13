В РФ заявили о нарушении США и Британией резолюции Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Небензя ответил на вопрос о том, почему Россия созвала заседания Совбеза по ударам по Йемену.

До этого постпред РФ при ООН говорил, что резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю может развязать военные действия.

Дипломат назвал «сомнительным» принятый Совбезом документ. Отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли Россия, что резолюция откроет дверь для военных действий, Небензя подчеркнул, что именно это и вызывает беспокойство Москвы.

Он также говорил, что резолюция СБ ООН по хуситам не легитимизирует действия коалиции США. Российская сторона еще раз подчеркнула, что данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой «коалиции».

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.