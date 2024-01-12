Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

«Прошлый год стал рекордно активным для развития украино-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, это ощутимо помогает Украине вести борьбу», — отметил украинский лидер.

Также он поблагодарил власти США «за мощную оборонную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь Украине».

В этот же день Зеленский встретился с прибывшим в Киев премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны подписали соглашение по гарантиям безопасности, в которое входит сдерживание России и оказание помощи в развитии украинских вооруженных сил.

При этом в документе нет положений о непосредственном участии Лондона в конфликте с Россией или размещении на территории Украины войск Соединенного Королевства.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину.