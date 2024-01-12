ООН призвала все стороны избегать эскалации в Красном море

Все стороны должны избегать действий, которые могут привести к эскалации в Красном море. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, позицию которого озвучил его представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Отмечая, что вчера США и Британия нанесли авиаудары по Йемену, генсек подчеркивает, что резолюция Совета Безопасности 2722 должна полностью соблюдаться», — сказал Дюжаррик.

Представитель ООН подчеркнул, что атаки на судоходство в Красном море ставят под угрозу безопасность мировых цепочек поставок и оказывают влияние на гуманитарную ситуацию в мире. Он заявил, что генсек призывает все стороны избегать еще большей эскалации в Красном море.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Йеменом.