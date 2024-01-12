В ООН опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке после ударов по Йемену

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе своего брифинга сообщил, что авиаудары США и Британии по Йемену несут за собой риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Это, очевидно, угрожает дальнейшей эскалацией и ухудшением ситуации в регионе», — сказал Дюжаррик.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах Британии (ВМС) сообщило, что получило информацию об инциденте возле порта Аден в Йемене.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее сообщалось, что хуситы собираются наносить удары по связанным с США морским судам.