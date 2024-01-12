США могут вернуть хуситов в список террористов

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает вариант с возвращением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в свой список зарубежных террористических организаций. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого передает CNN.

«Мы пересматриваем это прямо сейчас. Мы еще не решили, будем ли мы его отменять или нет, изменять его вновь, но могу сказать, что мы серьезно это изучаем», — сказал Кирби.

Хуситы были исключены из американского списка террористов в феврале 2021 года.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее сообщалось, что хуситы собираются наносить удары по связанным с США морским судам.