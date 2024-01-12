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Стало известно, сколько Великобритания будет поддерживать Украину

Великобритания пообещала поддерживать Украину на протяжении 10 лет

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Stefan Rousseau/Reuters

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве между Лондоном и Киевом в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет. Об этом сказано в документе, который подписали премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.

«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания… Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — указано там.

12 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины. Перед встречей с Зеленским Сунак также объявил, что Великобритания выделит Киеву военную помощь на £2,5 млрд в 2024–2025 годах.

Ранее стало известно, что Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды.

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