Стало известно, сколько Великобритания будет поддерживать Украину

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве между Лондоном и Киевом в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет. Об этом сказано в документе, который подписали премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.

«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания… Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — указано там.

12 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины. Перед встречей с Зеленским Сунак также объявил, что Великобритания выделит Киеву военную помощь на £2,5 млрд в 2024–2025 годах.

Ранее стало известно, что Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды.