Всем было бы выгодно окончание боевых действий на Украине. Об этом заявил помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер, слова которого передает RTVI.

«Россия может решить, президент Путин может решить, чтобы закончить завтра. Он начал. И он может закончить. Думаю, все мы хотели бы этого. Но в отсутствие такого решения, я думаю, трудно сказать, когда она закончится. Мы взяли на себя обязательство поддерживать Украину. Мы будем продолжать это делать», — заявил политик.

Берлинер также заявил, что окончание боевых действий на Украине было бы выгодно всем. По его мнению, это должно произойти на справедливых условиях, которые отвечают уставу ООН.

До этого сообщалось, что Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности.

11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ.

Ранее общественник Владимир Рогов назвал ловушкой заявление Вашингтона о прекращении помощи Киеву.