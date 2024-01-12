Рогов назвал ловушкой заявление Вашингтона о прекращении помощи Киеву

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов охарактеризовал как информационный шум и пропагандистскую ловушку заявление Белого дома о прекращении помощи Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Это высказывание на сегодня — не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка», — утверждает он.

Рогов предполагает, что страны Запада могут тайно осуществлять поставки оружия и военной техники Украине.

По мнению чиновника, оборонные поставки Киеву для коллективного Запада стали лишь небольшой платой за конфликт с РФ, а наилучшим подтверждением заявлений американских властей станет разгром Вооруженных сил Украины.

«Откажутся западные страны от этой идеи, <...> если поймут, что их финансовые и политические потери будут больше, чем приобретения», — констатировал Рогов.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ.

Ранее Украина попросила США ускорить поставки вооружения.