Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Йемен

Посольство РФ в Йемене: от поездок в эту страну рекомендовано воздержаться

close
100%
Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Йемен. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Йемене сообщает ТАСС.

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — сообщили в посольстве.

12 января стало известно, что США и Великобритания атаковали Йемен. В Вашингтоне заявили, что удары нанесены по более чем 60 целям на 16 объектах, хуситы сообщают о 73 ударах. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт столицы страны Саны.

Президент США Джо Байден назвал удары по Йемену «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

От ударов США и Британии по Йемену россияне не пострадали.

В тот же день Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом.

Ранее немецкий перевозчик Hapag-Lloyd заявил о многомиллионных потерях из-за ситуации в Красном море.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами