МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Йемен

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Йемен. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Йемене сообщает ТАСС.

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — сообщили в посольстве.

12 января стало известно, что США и Великобритания атаковали Йемен. В Вашингтоне заявили, что удары нанесены по более чем 60 целям на 16 объектах, хуситы сообщают о 73 ударах. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт столицы страны Саны.

Президент США Джо Байден назвал удары по Йемену «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

От ударов США и Британии по Йемену россияне не пострадали.

В тот же день Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом.

Ранее немецкий перевозчик Hapag-Lloyd заявил о многомиллионных потерях из-за ситуации в Красном море.