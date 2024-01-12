Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль просит суд ООН не рассматривать дело о возможном геноциде в Газе

Израиль попросил суд ООН отказаться от дела о возможном геноциде в Газе

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Представляющий еврейское государство адвокат Гилад Ной заявил на слушании, что Израиль просит Международный суд ООН отказаться от рассмотрения поданного ЮАР иска о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, передает ТАСС.

Моего словам, Израиль предоставил аргументы и просит суд международной организации «отказать в требовании о введении предупредительных мер, поданном истцом» и «снять дело с рассмотрения».

Адвокат отметил, что речь идет о широкомасштабном вооруженном конфликте, который ведет к трагическим последствиям для гражданского населения с обеих сторон.

«Но попытки классифицировать этот конфликт как геноцид и ввести на этом основании предупредительные меры не просто не имеют юридических оснований, но и окажут долгоиграющие негативные последствия, распространяющиеся далеко за пределы данного дела», — сказал Ной.

Он добавил, что одобрение требований истца ослабит Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так как она превратится в оружие в руках террористических группировок. По его словам, в результате попытки самозащиты от врага, который прячется среди гражданского населения, будут позиционироваться в качестве геноцида и приводить к введению предупредительных мер, чем будут пользоваться террористические организации.

До этого британский адвокат Малькольм Шоу, защищающий интересы Израиля в Международном суде в Гааге на фоне обвинений государства в геноциде, на втором дне слушаний заявил, что не каждый вооруженный конфликт является геноцидом.

Ранее экс-премьер Израиля отреагировал на иск ЮАР в ООН из-за действий в Газе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами