Израиль просит суд ООН не рассматривать дело о возможном геноциде в Газе

Представляющий еврейское государство адвокат Гилад Ной заявил на слушании, что Израиль просит Международный суд ООН отказаться от рассмотрения поданного ЮАР иска о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, передает ТАСС.

Моего словам, Израиль предоставил аргументы и просит суд международной организации «отказать в требовании о введении предупредительных мер, поданном истцом» и «снять дело с рассмотрения».

Адвокат отметил, что речь идет о широкомасштабном вооруженном конфликте, который ведет к трагическим последствиям для гражданского населения с обеих сторон.

«Но попытки классифицировать этот конфликт как геноцид и ввести на этом основании предупредительные меры не просто не имеют юридических оснований, но и окажут долгоиграющие негативные последствия, распространяющиеся далеко за пределы данного дела», — сказал Ной.

Он добавил, что одобрение требований истца ослабит Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так как она превратится в оружие в руках террористических группировок. По его словам, в результате попытки самозащиты от врага, который прячется среди гражданского населения, будут позиционироваться в качестве геноцида и приводить к введению предупредительных мер, чем будут пользоваться террористические организации.

До этого британский адвокат Малькольм Шоу, защищающий интересы Израиля в Международном суде в Гааге на фоне обвинений государства в геноциде, на втором дне слушаний заявил, что не каждый вооруженный конфликт является геноцидом.

Ранее экс-премьер Израиля отреагировал на иск ЮАР в ООН из-за действий в Газе.