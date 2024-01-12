В ЕС разгневаны скорой отставкой главы Евросовета

В ЕС недовольны скорым уходом главы Евросовета Шарля Мишеля со своего поста и его планами стать членом Европарламента, Мишель сталкивается с негативной реакцией в ЕС со стороны официальных лиц. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Суть в том, что Европейский совет вряд ли позволит захватить себя... [с помощью] предвыборного трюка…Это довольно неискренне и неуважительно к роли Европейского Совета», — заявил неназванный европейский чиновник.

Как отмечает Politico, в то время как Европа наблюдает за двумя крупными вооруженными конфликтами и борется с ними, уход Мишеля с одной из самых важных должностей в ЕС «рассматривается как сигнал о том, что 48-летний бельгиец больше заботится о своих будущих перспективах», чем о нынешнем положении.

Кроме того, пишет издание, в Евросоюзе понимают, что его уход грозит создать «паническую борьбу» за председательство в Евросовете, поскольку Венгрия возьмет на себя поочередное председательство в Совете ЕС летом 2024 года, «а это означает, что евроскептик, пророссийский премьер-министр Виктор Орбан будет руководить заседаниями в отсутствие Мишеля».

Шарль Мишель собирается летом 2024 года досрочно уйти в отставку. Эту информацию 7 января газете Politico подтвердил помощник Мишеля. Политик намеревается стать евродепутатом, а для этого ему придется оставить текущий пост.

До этого сообщалось, что у европейских лидеров есть шансы избежать председательства премьер-министра Виктора Орбана в Евросовете летом 2024 года после отставки главы органа Шарля Мишеля.

Ранее финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа начал кампанию по сбору подписей, чтобы лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Европейском совете.