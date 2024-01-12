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Стало известно, кто может стать преемником главы КНДР Ким Чен Ына

Nikkei Asia: разведка Южной Кореи назвала дочь Ким Чен Ына его преемницей

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KCNA/Reuters

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, 10-летняя Ким Чжу Э, является главным кандидатом на пост главы Северной Кореи в будущем. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

«Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время представляется наиболее вероятным преемником», — сказал кандидат на пост руководителя NIS Чо Тхэ Ён.

10 января Ким Чен Ын заявил, что у него «нет намерения избегать войны» в регионе, при этом, по словам лидера Северной Кореи, у Пхеньяна нет планов начинать войну в одностороннем порядке против Южной Кореи.

В этот же день Ким Чен Ын сказал, что Республика Корея превратилась в самое враждебное государство с точки зрения Пхеньяна.

Ранее Южной Корее прокомментировали заявление сестры лидера КНДР об «обманной операции».

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