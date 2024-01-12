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Израиль в Международном суде заявил, что не каждый конфликт является геноцидом

Защищающий интересы Израиля в Гааге адвокат Шоу: не каждый конфликт — геноцид

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Shutterstock

Британский адвокат Малькольм Шоу, защищающий интересы Израиля в Международном суде в Гааге на фоне обвинений государства в геноциде, на втором дне слушаний заявил, что не каждый вооруженный конфликт является геноцидом. Его слова приводит издание Times of Israel.

«Не каждый конфликт является геноцидом. Преступление геноцида в международном праве и в соответствии с Конвенцией о геноциде является уникальным злонамеренным проявлением и стоит особняком среди нарушений международного права как зенит зла, преступление преступлений, высшее зло», — заявил Шоу.

По его словам, Южная Африка представила «искаженную картину» комментариев, сделанных израильскими политиками о конфликте с целью установить намерение Израиля совершить геноцид.

Израиль с первого дня военной операции в секторе Газа осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. Под удар попадали гражданские постройки и мирные жители.

До этого правый депутат Кнессета Израиля (парламента) от консервативной политической партии «Ликуд» Нассим Ватури призвал Армию обороны Израиля «сжечь сектор Газа».

29 декабря ЮАР направила в суд в Гааге иск против еврейского государства. В документе подчеркивалось, что израильские власти нарушили Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ранее экс-премьер Израиля отреагировал на иск ЮАР в ООН из-за действий в Газе.

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