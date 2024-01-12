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В МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов

Захарова: планы Латвии выдворить 1167 россиян сравнимы с действиями фашистов

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Global Look Press

Планы Латвии выдворить 1167 россиян из-за закона о знании языка сравнимы с действиями фашистов в 1930-е годы в Западной Европе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«У этих людей уже отобрано право на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии — это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определенных вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе», — сказала Захарова.

По ее словам, ранее европейцы придумывали «гетто», которые были направлены на ограничение прав людей, а в наши дни эти практики реализуются в новом формате. Она отметила, что число россиян, которые не смогли выполнить условия Латвии в срок, может возрасти до двух тысяч человек.

18 декабря руководитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майра Розе сообщила, что Рига может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране.

Захарова заявляла, что Россия подготовит места для россиян, которых могут депортировать из Латвии, и проработает вопросы их трудоустройства.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. россиян могут покинуть Латвию.

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