Премьер Британии прибыл на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что прибыл на Украину. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Я на Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет», — написал он.

По его словам, Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским. В британском кабинете министров рассказали, что Сунак посетит Киев 12 января, чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины.

До этого сообщалось, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере £2,5 млрд.

Ранее стало известно, что Британия отправит Украине крупнейшую партию дронов.