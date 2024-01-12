Президент Литвы прокомментировал решение не приглашать главу МИД на встречу с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя решение не приглашать главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что в этом не было ничего личного, и призвал не делать обобщений из произошедшего. Слова главы государства приводит телеканал LRT.

«Ничего личного здесь не было, и я предлагаю не делать из этого каких-либо больших обобщений», — заявил Науседа.

Он подчеркнул, что на состоявшемся в среду совещании обсуждались вопросы военного обеспечения и промышленности, находящиеся в компетенции министерства национальной обороны, в этой связи «министр национальной обороны (Арвидас Анушаускас. – прим. ред.) просто больше откликнулся на содержание той встречи».

До этого Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не знает, почему не получил приглашения от президента Гитанаса Науседы участвовать во встрече с Владимиром Зеленским.

Ландсбергис в среду встретил прибывшего в Литву Зеленского в аэропорту, но на встречу в президентском дворце не поехал, так как не получил соответствующего приглашения.

Ранее в Литве сочли неправомерными новые ограничения против россиян.