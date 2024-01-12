Американист объяснил, почему США атаковали хуситов

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал атаку Йемена со стороны США и Великобритании. Он отметил, что эти действия — ответ на вызовы транспортного кризиса в Красном море. «Спусковым крючком», по мнению эксперта, послужил захват проиранскими силами американского танкера.

«Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому [президент США Джо] Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», — сказал Дудаков.

При этом он напомнил, что действия Байдена раскритиковали многие представители американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов по позициям хуситов, добавил политолог.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее сообщалось, что Евросоюз к марту может отправить три военных корабля в Красное море.