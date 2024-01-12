Евросоюз планирует отправить военные корабли в Красное море

ЕС к марту планирует отправить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить нападения группировки хуситов в Йемене на коммерческие суда. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на сообщения дипломатической службы ЕС.

«Чтобы достигнуть эффекта, целью сил формирования должно стать наличие как минимум трех эсминцев или фрегатов ПВО с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года», — говорится в сообщении дипломатической службы ЕС.

До этого министерство иностранных дел Франции после ударов США и Великобритании по Йемену заявило, что хуситы несут ответственность за эскалацию в регионе.

В свою очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла» осудило удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл стратегию США по Йемену.