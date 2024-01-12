В Кремле прокомментировали авиаудары США и Британии по Йемену

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

«Мы их осуждаем», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН, который принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море.

«Страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», — отметил Песков.

По его словам, такие удары являются нелегитимными с точки зрения международного права.

«Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по судам, то мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считали ее чрезвычайно неверной», — добавил представитель Кремля.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Президент США Байден и премьер-министр Британии Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные удары США по Йемену являются полным пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.