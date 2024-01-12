Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США, в которой к украинскому народу относятся хуже, чем к индейцам. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сообщают РИА Новости.

«Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам», — заявил Шеремет.

Таким образом Шеремет отреагировал на слова Владимира Зеленского, который 12 января заявил, что украинские пенсионеры окажутся в крайне сложном положении в случае прекращения финансирования страны со стороны западной коалиции. «У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал Зеленский во время визита в Латвию.

В тот же день Зеленский прокомментировал слова республиканских политиков США, которые критикуют поставки военной помощи и финансирование Украины, заявив, что «они отказались помогать нашим военным зарплатой».

Ранее американский сенатор раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине.