Военный эксперт: хуситы готовы к полномасштабному конфликту с США

Атаковав Йемен, США стремятся показать, что они хозяева на Ближнем Востоке, однако хуситы настроены на борьбу и способны нанести серьезный урон американцам. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, маленькая операция Вашингтона против Йемена может перерасти в серьезное противостояние.

«Хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», — отметил Леонков.

Он добавил, что у хуситов на вооружении находится неизвестное количество баллистических и противокорабельных ракет, которые могут быть применены против американских военных кораблей.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее в США рассказали, будут ли нанесены повторные удары по позициям хуситов.