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Франция на фоне ударов Запада по Йемену указала на вину хуситов в эскалации

МИД Франции: хуситы несут ответственность за эскалацию после ударов США по Йемену

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UK Ministry of Defence/Reuters

Министерство иностранных дел Франции после ударов США и Великобритании по Йемену заявило, что хуситы несут ответственность за эскалацию в регионе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

«Франция вновь осуждает нападения хуситов в Красном море на коммерческие суда, которые нарушают права и свободы судоходства, и требует, чтобы хуситы немедленно прекратили их. Этими вооруженными действиями хуситы несут чрезвычайно серьезную ответственность за региональную эскалацию», — сообщили в министерстве.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки. Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные удары США по Йемену являются полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе.

Ранее МИД Британии сообщил о готовности принять дополнительные меры против хуситов.

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