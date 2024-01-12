В МИД раскритиковали проект США о конфискации российских активов

Воровство и пиратство давно стало визитной карточкой США и Великобритании. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Таким образом она отреагировала на одобрение Соединенными Штатами законопроекта об изъятии заблокированных российских активов.

«Воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов», — утверждает дипломат.

По словам Захаровой, США с самого начала были основными сторонниками «кражи» суверенных резервов России и смогли втянуть в это своих союзников из «Большой семерки».

«Это пиратство XXI века», — констатировала она.

Накануне агентство Bloomberg писало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Ранее в США заявили об устойчивой экономике России.