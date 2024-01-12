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Политолог спрогнозировал, решатся ли США на полномасштабную операцию в Йемене

Политолог Косоруков: США не решатся на полномасштабную операцию в Йемене

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US Central Command/Reuters

США вряд ли решатся проводить полномасштабную операцию в Йемене, поскольку у них нет для этого ресурсов. Об этом в интервью РИАМО заявил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя удары Соединенных Штатов и Великобритании по объектам хуситов.

«Сейчас эксперты оценивают общее число ракет на американских кораблях в регионе в 1000 единиц, но это на самом деле военную инфраструктуру хуситов, конечно, не разрушит. Потреплет их ПВО, повредит отдельные пусковые установки. Гибридно Иран будет биться за хуситов, все их запасы будут восполнены, а инфраструктура — восстановлена», — сказал Косоруков.

Он добавил, что для достижения хоть какого-то успеха в Йемене американцам нужно было вводить сотни тысяч солдат при полной экипировке и бронетехнику. Однако, по словам эксперта, сейчас арсенала США с трудом хватает на Израиль и Украину.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Позже ВВС США заявили, что ударили более чем по 60 целям на 16 объектах.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл стратегию США по Йемену.

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