Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ пообещал Латвии жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

МИД РФ предупредил Латвию о болезненном ответе на конфискацию Дома Москвы в Риге

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Российский ответ на решение Латвии передать «Дом Москвы» в Риге в собственность государства будет жестким и болезненным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — заявила она.

По ее словам, вся ответственность за подобные действия «полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны».

11 января стало известно, что сейм Латвии утвердил передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. При голосовании документ поддержали 70 депутатов, еще девять воздержались, а 11 парламентариев проголосовали против такого решения. В пресс-службе парламента отметили, что принятый закон направлен на обеспечение и своевременное предотвращение угроз безопасности Латвии.

Посольство России в Латвии заявило, что передача «Дома Москвы» в Риге в государственную собственность является произволом и государственным грабежом.

Ранее стало известно, что Латвия передаст Украине гаубицы, ракеты и вертолеты.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами