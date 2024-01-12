МИД РФ пообещал Латвии жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

Российский ответ на решение Латвии передать «Дом Москвы» в Риге в собственность государства будет жестким и болезненным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — заявила она.

По ее словам, вся ответственность за подобные действия «полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны».

11 января стало известно, что сейм Латвии утвердил передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. При голосовании документ поддержали 70 депутатов, еще девять воздержались, а 11 парламентариев проголосовали против такого решения. В пресс-службе парламента отметили, что принятый закон направлен на обеспечение и своевременное предотвращение угроз безопасности Латвии.

Посольство России в Латвии заявило, что передача «Дома Москвы» в Риге в государственную собственность является произволом и государственным грабежом.

Ранее стало известно, что Латвия передаст Украине гаубицы, ракеты и вертолеты.