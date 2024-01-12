Медведев раскрыл стратегию США по Йемену

Соединенные Штаты открыли новый фронт против мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене, отвлекая внимание от своих затруднений с Украиной. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая <...> внимание от своих проблемных киевских подопечных», — полагает он.

По мнению политика, проблемы у США с Украиной «чудовищные».

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV. Президент США Байден и премьер-министр Британии Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Хуситы пообещали «без колебаний» ответить.

Ранее в США рассказали, будут ли нанесены повторные удары по позициям хуситов.