На Украине рассказали об изменениях в законе о призыве в ряды ВСУ

В закон о мобилизации, проект которого вызвал в украинском обществе неоднозначную реакцию, будут внесены многочисленные правки и уточнения. Об этом в своем Telegram-канале написала замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

По словам депутата, по новому проекту военнообязанным гражданам Украины не придется сообщать о месте жительства при заключении трудового договора. В ряды ВСУ не будут призывать инвалидов и их супругов, которые за ними ухаживают. Для ученых и преподавателей сохранится отсрочка от призыва. При этом отсрочка от призыва на военную службу будет исключена для работников правоохранительных органов, предприятий и организаций Минобороны Украины и действующих народных депутатов.

Одним из наиболее резонансных изменений станет отмена рассылки обязывающих повесток по электронной почте.

«Считаю, что общество должно быть информировано», — написала Безуглая.

Законопроект пока не принят Верховной радой и каким он окажется в итоге, сказать нельзя. В настоящий момент он отозван для доработки.

11 января в Минобороны Украины заявили о неприемлемости задержки с принятием нового закона о мобилизации.

Ранее новый законопроект Украины по мобилизации назвали антиконституционным.