Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали об изменениях в законе о призыве в ряды ВСУ

Безуглая: Украина откажется от призыва в ВСУ инвалидов и преподавателей

close
100%
«Mariana»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mariana»

В закон о мобилизации, проект которого вызвал в украинском обществе неоднозначную реакцию, будут внесены многочисленные правки и уточнения. Об этом в своем Telegram-канале написала замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

По словам депутата, по новому проекту военнообязанным гражданам Украины не придется сообщать о месте жительства при заключении трудового договора. В ряды ВСУ не будут призывать инвалидов и их супругов, которые за ними ухаживают. Для ученых и преподавателей сохранится отсрочка от призыва. При этом отсрочка от призыва на военную службу будет исключена для работников правоохранительных органов, предприятий и организаций Минобороны Украины и действующих народных депутатов.

Одним из наиболее резонансных изменений станет отмена рассылки обязывающих повесток по электронной почте.

«Считаю, что общество должно быть информировано», — написала Безуглая.

Законопроект пока не принят Верховной радой и каким он окажется в итоге, сказать нельзя. В настоящий момент он отозван для доработки.

11 января в Минобороны Украины заявили о неприемлемости задержки с принятием нового закона о мобилизации.

Ранее новый законопроект Украины по мобилизации назвали антиконституционным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами