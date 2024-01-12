За выдвижение Путина кандидатом на выборах проголосовали более 1,8 млн человек

Число подписей, которые собрали в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в качестве самовыдвиженца, уже перевалило за 1,8 млн. Об этом сообщили на сайте его избирательного штаба.

В сообщении отметили, что в центральный штаб в Москве привезли первые партии документов из всех 89 регионов страны.

На прошлых выборах президента России в 2018 году, в поддержку кандидатуры Путина в 85 субъектах в общей сложности собрали более 1,6 млн подписей.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек. Она напомнила, что в законодательстве есть понятия «выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат», в связи с чем есть определенное недопонимание вокруг статуса кандидата в президенты.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.