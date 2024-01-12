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Додон рассказал, почему Молдавия не ведет боевые действия против Приднестровья

Додон: Молдавия не атакует Приднестровье, так как регион – часть страны

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Sputnik/РИА «Новости»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Молдавия не ведет боевые действия против Приднестровья, так как регион является частью Молдавии, в противном случае «их давно бы атаковали». Об этом Додон заявил в своем Telegram-канале.

«Если бы Приднестровье не было частью Молдовы, их давно бы атаковали. Приднестровье в составе Молдовы, несмотря на риски, исходящие от временщиков типа Майи Санду, — это хрупкая, но все же гарантия безопасности для региона на данном этапе, в условиях ситуации на Украине», — заявил Додон.

До этого Игорь Додон осудил экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей страны, компаниям из региона необходимо дать возможность нормально работать.

По мнению главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, введенные Молдавией таможенные пошлины усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию социального кризиса в непризнанной республике.

Ранее Оппозиция Молдавии обвинила власть в превращении страны в попрошайку.

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