В США оценили последствия ударов по хуситам в Йемене

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене может спровоцировать ответные действия со стороны группировки, а также Ирана, развитие событий на юге Красного моря может перерасти «в более масштабную войну». Об этом пишет американская газета Hill.

«Удар в Йемене, скорее всего, спровоцирует как хуситов, так и Иран, и грозит перерасти в более масштабную войну», - говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что на Ближнем Востоке уже произошел широкомасштабный конфликт – эскалация между Израилем и ХАМАС. Кроме того, с октября 2023 года, пишет газета, произошли «сотни нападений на американские войска в Сирии и Ираке».

По данным издания, с 19 ноября хуситы совершили 27 атак в Красном море.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки. Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram канале заявила, что ракетные удары США по Йемену являются полным пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе.

Ранее в США обвинили Иран в помощи подготовки атак хуситов на корабли в Красном море.