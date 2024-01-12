Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу посетит Украину, представит новый пакет поддержки Киева. Об этом говорится на сайте правительства королевства.

«Премьер-министр посетит Киев сегодня (в пятницу), чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания увеличит финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Премьер-министр и Владимир Зеленский также подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

До этого военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время.

Ранее в британском МИД заявили о готовности Запада годами помогать Украине.