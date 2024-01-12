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В МИД РФ прокомментировали удары США и Британии по хуситам в Йемен

Захарова назвала удары США по Йемену пренебрежением международным правом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram канале заявила, что ракетные удары США по Йемену являются полным пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала она.

Захарова добавила, что российским МИД подробно изложит позицию Москвы на брифинге в 10:45 мск.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки. Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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