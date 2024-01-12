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В США рассказали, в чем сила Трампа

NYT: сила Трампа в том, что он обращал внимание на миграцию и экономику

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Cheney Orr/Reuters

Залогом популярности экс-президента США Дональда Трампа среди избирателей стал правильный подход к вопросу о миграции на южной границе, внимание к экономическим проблемам страны и институциональному кризису в США. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Вы не сможете победить противника, если откажетесь понять, что делает его грозным… Трамп правильно понял три важных вещи – или, по крайней мере, больше правильных, чем неправильных… самым важным геополитическим фактом столетия является массовая миграция людей с юга на север и с востока на запад, вызывающая тектонические демографические, культурные, экономические и, в конечном итоге, политические сдвиги. Трамп понял это с самого начала выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2015 году», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что второй фактор, который определяет «силу» и популярность Трампа среди избирателей — это то, что он «принес в Белый дом волну пессимизма». Речь идет, как пишет газета, о «вялом экономическом росте» и «падении уровня экономической активности» в США в последние 10 лет.

Третьим фактором популярности Трампа издание называет институциональный кризис в США, когда «научное сообщество (в университетах – прим. ред.), также по большей части либеральное, становилось все более нелиберальным», а «ФБР злоупотребляло своими полномочиями». В свою очередь, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и другие бюрократические учреждения общественного здравоохранения «провалили реакцию на пандемию».

В итоге, как подчеркивает издание, все это укрепило среди миллионов американцев ощущение того, что «либеральные элиты самодовольны, властны, истеричны и безнадежно оторваны от реальности».

До этого Дональд Трамп заявил, что не будет заниматься «возмездием» и преследовать своих политических оппонентов в случае победы на выборах главы государства.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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