Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский офицер раскритиковал Байдена за удары по Йемену

Подполковник Дэвис обвинил Байдена во втягивании США в войну ударами по Йемену

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден втягивает страну в войну своим решением ударить по Йемену. Об этом в эфире Fox News сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Он считает, что глава Белого дома должен объяснить гражданам Америки, для чего их страна усугубляет конфликт на Ближнем Востоке.

Дэвис предупредил, что у ситуации есть шансы выйти на более высокий уровень. В частности, он напомнил об интересах США в регионе, а также о недвусмысленном предупреждении хуситов об атаках на американцев. «Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — заключил подполковник.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов цели «были успешно достигнуты».

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами